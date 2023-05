La Sinalunghese e mister Iacobelli si dicono addio

Dopo una stagione nettamente al di sotto delle aspettative, per una serie di fattori, la Sinalunghese ha optato per non proseguire con mister Agostino Iacobelli (nella foto), che non sarà l’allenatore della prima squadra nel prossimo campionato di Eccellenza. Il tecnico, che era reduce da diverse stagioni in serie D sulla panchina della Sangiovannese e la società infatti non proseguiranno insieme nel prossimo campionato.

"Le strade di Iacobelli e la Sinalunghese si dividono dopo una stagione molto sfortunata – recita la nota del club diramata martedì.- durante la quale gli infortuni sono stati tali da limitare il potenziale della rosa con una classifica finale fortemente condizionata da questo fattore". Con Iacobelli lascia Sinalunga anche il suo vice. "A mister Iacobelli e al suo collaboratore Vincendo Bove – conclude il comunicato della Sinalunghese - la società rossoblù rivolge il ringraziamento per il lavoro svolto, impreziosito dal lancio in prima squadra di diversi esordienti in categoria, e l’augurio per un brillante futuro professionale". Ma la Sinalunghese è già al lavoro per individuare il sostituto e costruire una rosa competitiva per poter essere nelle prime posizioni della classifica del prossimo campionato. "Abbiamo incaricato il dt del settore giovanile Banchetti di affiancare i vari Mugnai, Baini, Buracchi per individuare i migliori giovani della zona da lanciare in Eccellenza". Così pochi giorni fa il vicepresidente Massimo Grotti aveva anticipato le strategie tecniche.

"L’idea è quella di non cambiare molto la rosa inserendo due o tre uomini di esperienza e qualità incrementando poi la rosa con giovani".