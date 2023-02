RONDINELLA

1

SINALUNGHESE

1

RONDINELLA MARZOCCO: Pecorai, Petri (74’ Caparrini), Ricchi, Mazzolli, Marini, Bagnai, Fantechi, Rosi, Renna (90’ Cianferoni), Maresca (54’ Giogelli), Viganò (60’ Amoddio). Allenatore Francini.

SINALUNGHESE: Marini, Canapini (20’ Papini), Papa, Trombesi, Corsetti, Ibojo, Pasquinuzzi (53’ Meoni), Alessi, Biagi, Bucaletti (80’ Bencini). Allenatore Iacobelli.

Reti: 31’ Maresca, 44’ autogol Maresca.

FIRENZE – Una buona Sinalunghese pareggia in casa della Rondinella. Ma è un pari che lascia l’amaro in bocca a Marini e compagni, più volte vicini al gol nella ripresa. La cronaca. Parte forte la Rondinella che al primo pallone utile sorprende la difesa rossoblu e mette Renna solo davanti a Marini in uscita disperata, il numero 9 fiorentino però non trova la coordinazione, calcia fuori. Poi sono poi gli uomini di Iacobelli ad avere due grosse occasioni, prima con una punizione di Biagi sulla quale il portiere locale compie una grande parata e poi con Corsetti che a botta sicura colpisce un difensore sulla linea. Alla mezzora i padroni di casa passano: da una punizione nasce un cross che trova Maresca pronto a insaccare di testa il gol del vantaggio biancorosso. I senesi non ci stanno e si buttano in avanti trovando il pareggio allo scadere con Biagi propizia la deviazione, stavolta nella propria porta, di uno sfortunato Maresca.

Nella ripresa i fiorentini calano e la partita diventa a senso unico con i sinalunghesi che dominano e sprecano con Alessi, Bucaletti e Papini, che più volte non sono precisi. Incredibile al 30’ quando Corsi lanciato da Biagi giunge in corsa solo davanti al portiere Pecorari ma spara il tiro sul portiere in uscita bassa. È l’ultima emozione. Per la formazione di Iacobelli testa alla difficile sfida di mercoledì al ‘Carlo Angeletti’ con la capolista Figline.