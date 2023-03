La Sinalunghese cala il poker e ottiene il riscatto

SINALUNGHESE

4

PONTASSIEVE

2

SINALUNGHESE: Marini, Canapini, Bardelli, Ajdini, Corsetti (87’ Rinaldi), Papa, Bencini (78’ Piccardi), Papini (93’ Francini), Corsi (82’ Bj Doka), Biagi, Bucaletti. Allenatore Iacobelli

PONTASSIEVE: Morandi, Marconi (69’ Prunecchi), Giannelli, Muho, Fani, Fioravanti, Fantechi (75’ Pretelli), Salvadori (64’ Burberi), Cassai (56’ Busce), Taflaj, Sitzia (64’ Serrotti). Allenatore Brachi

Reti: 13’ Biagi (rig.), 21’ Salvadori, 28’ e 41’ Bencini, 61’ Corsi, 95’ Taflaj.

Arbitro Ubaldi di Fermo

SINALUNGA – Una ottima Sinalunghese riscatta il ko di mercoledì a Borgo San Lorenzo e rifila un poker al Pontassieve nonostante le assenze di Ibojo e Meoni. Nel primo tempo vantaggio di Biagi su rigore. Immediato pareggio dei fiorentini con Salvadori. Poco dopo raddoppio con Bencini che in tuffo colpisce di testa e gira in gol un bel servizio di Corsi. Al 40’ Bencini segna la doppietta personale. La ripresa porta in dote il 4-1 di Corsi. Nel recupero Taflaj fissa il punteggio sul 4-2.