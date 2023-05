La San Giobbe Chiusi non molla mai Latina sconfitta e play-off più vicini

UMANA CHIUSI

82

LATINA

66

CHIUSI: Chiarello, Utomi 25, Candotto, Medford 12, Bolpin 6, Braccagni, Donzelli, Bozzetto 5, Raucci 5, Raffaelli 17, Possamai 4, Ikangi 8. All. Bassi.

LATINA: Durante 4, Viglianisi 3, Parrillo 7, Cicchetti 5, Cacace 3, Cleaves 5, Fall 2, Rodriguez 13, Moretti 8, Alipiev 16. All. Gramenzi.

Arbitri: Costa, Bonotto, Praticò.

Parziali: 23-19, 33-41, 55-55.

CHIUSI – C’è ancora una piccola speranza di agguantare i play-off. Con la netta vittoria su Latina (82-66) e la contemporanea sconfitta di Trapani a Rimini la San Giobbe Chiusi può ancora guadagnare un piazzamento nella postseason. Il primo passo verso la ‘mission impossible’ intanto è stato fatto, grazie alla grande difesa che dal venticinquesimo in poi ha cambiato una partita che, dopo un buon avvio, era passata nelle mani della formazione ospite. Quattro triple, in altrettanti tentativi, di Utomi 16-5 per chiudere un parziale di 14-0. Cinque punti in fila degli ospiti, altro sprint chiusino tutto confezionato da Ikangi per il 21-10. Latina approfitta di un antisportivo di Bozzetto per tornare a -4 (21-17). Alipiev apre il secondo periodo con cinque punti in fila per portare avanti Latina. Il capitano biancorosso riscrive il +3 per i Bulls sul tabellone (28-25), Parrillo controsorpassa per gli ospiti, Alipiev allunga a +5, Durante in penetrazione appoggia al vetro il +7 (28-35). Il parziale pontino non si ferma, le percentuali di Chiusi si abbassano drasticamente mentre Moretti lavora molto bene a rimbalzo offensivo.

Nel momento di massima difficoltà torna in auge Utomi con la sua quinta tripla di giornata (31-37). Tanta confusione che si traduce in errori e palle perse su entrambi i fronti dopo l’intervallo, poi una super tripla di Rodriguez firma il +11 per Latina. Il faro biancorosso è ancora Utomi, poi Raffaelli firma cinque punti consecutivi per il -5 (48-53); il playmaker raddoppia il proprio fatturato e con un siluro dalla lunga distanza rimette i suoi a meno di un possesso di svantaggio (53-55), poi è lui stesso che con un arresto e tiro sigla la parità. Medford, ancora non al meglio per l’infortunio di due settimane fa, trova il canestro dalla lunga e due liberi per il 60-55 Bulls, Moretti e Cacace ripristinano la parità. Tre liberi di Medford per il 63-60, tripla di Rodriguez per il +1 Latina. Raffaelli (nella foto al tiro)rimette Chiusi davanti, Bolpin brucia la retina dai 6,75 per il 69-64. Rodriguez e Alipiev beccano due tecnici concretizzati in altrettanti punti da Medford (71-64) all’altezza degli ultimi due minuti di gara. Utomi con la settima tripla della sua splendida serata chiude sostanzialmente i conti sul 76-64, per poi replicare poco dopo con il sigillo del 79-64.

Stefano Salvadori