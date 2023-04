La San Giobbe Chiusi gioca ad Agrigento Bassi: "Tentiamo di ribaltare il pronostico"

San Giobbe a caccia di punti per i play-off. Questa sera al PalaMoncada di Porto Empedocle, casa della Fortitudo Agrigento, i Bulls cercano la seconda vittoria consecutiva per alimentare le speranze di agguantare la post season: "Io penso siano punti importantissimi e non dobbiamo pensare a quello che sarà dopo – ha detto coach Bassi (nella foto) –. Dobbiamo andare ad Agrigento pensando a questa partita, che sarà complicata e con un pronostico chiuso. Quello che dovremo fare è tentare di ribaltare questo pronostico. Sarebbero punti di una pesantezza inaudita". La vittoria con Trapani ha rilanciato l’umore del gruppo: "Senza dubbio ci voleva, soprattutto per motivi di classifica e per poter credere ancora ai playoff – ha aggiunto l’allenatore –. Abbiamo giocato una buona partita, la migliore nettamente delle tre del girone e l’abbiamo portata a casa conducendo sempre; spero ci dia fiducia". Rispetto alla gara d’andata ci potrebbero essere dei cambiamenti: "All’andata Agrigento condusse molto bene nel primo tempo, sovrastandoci a rimbalzo e in termini di energia – ha sottolineato Bassi –. A casa loro avranno ancora più ritmo, ancora più fiducia. Noi dovremo cercare di pareggiare questi aspetti e da lì provare con tutto quello che abbiamo a rimanere in partita. I temi sono quelli, chiaro che abbiamo cercato di lavorare sulle cose che non sono andate in quella partita e cercare di migliorarle. L’interpretazione che avremo sul campo farà la differenza. Troveremo un ambiente caldo, giocheremo contro una delle squadre più in forma di tutta la A2. Resistere, accettare i momenti difficili e, in quei frangenti, non disunirci, provando a rimanere aggrappati nei minuti finali". Palla a due alle 18, arbitrano Moretti di Marsciano, Rudellat di Nuoro e Calella di Bologna.