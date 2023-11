La Robur torna subito in campo. Oggi a Signa per difendere il primato

Il Signa, l’avversario che i suoi ragazzi affronteranno questo pomeriggio, il tecnico bianconero Lamberto Magrini lo ha visto all’opera a Foiano, domenica. "Affronteremo un’ottima squadra, di categoria – ha detto il mister – che sta bene in campo e concede pochissimo: lo dimostrano le tre vittorie consecutive. Alcuni giocatori sono di livello: Pietro Tempesti, che seguivo anche a Grosseto, suo fratello Lorenzo, un bomber di esperienza che non so se giocherà, il portiere Crisanto, lo stesso Sdaigui… Come ho detto ai ragazzi, allungare la striscia di vittorie sarà sempre più difficile e per riuscirci dovremo alzare l’attenzione".

"Nei primi minuti del secondo tempo con la Colligiana – ha aggiunto – abbiamo abbassato il ritmo. Come ammesso anche dai ragazzi, abbiamo giocato con troppa sufficienza e questo è un errore grave che non ci possiamo permettere. Altrimenti rischiamo di prendere degli schiaffoni in faccia molto dolorosi. Oggi dovremo interpretare al meglio la partita e rimanere concentrati fino all’ultimo secondo".

"In trasferta, poi, sotto l’aspetto dell’intensità – ha aggiunto Magrini –, finora non abbiamo fatto benissimo. Non come in casa, almeno, anche se dobbiamo trovare una soluzione diversa dal Berni". Ci sono altri aspetti in cui la Robur, per il tecnico, deve migliorare. "Dobbiamo crescere in continuità – ha spiegato –, quando incontriamo qualche difficoltà, quando caliamo fisicamente o mentalmente, dobbiamo gestire meglio, anche con l’aiuto dei giocatori di esperienza".

Con tanti impegni ravvicinati e le dirette inseguitrici che devono ancora osservare il turno di riposo (la Castiglionese lo farà oggi) il Siena potrebbe tentare una prima mini-fuga? "Speriamo che sia così – ha commentato l’allenatore della Robur –. Noi proveremo a vincerle tutte, ma dipende anche da cosa faranno le altre, altrimenti dovremo giocarcela negli scontri diretti. Ma già quello di oggi è un test importante. Siamo noi che abbiamo nelle mani il nostro destino e partita dopo partita dobbiamo dimostrare di essere i più forti".

Buone notizie, infine, su Boccardi. "La lesione è cicatrizzata e da giovedì dovrebbe riprendere con il gruppo – ha chiuso Magrini –. Domenica dovrebbe essere della partita. Filippo è un giocatore top, un lusso per la categoria, ma la squadra ha ottenuto ottimi risultati anche senza di lui".

Angela Gorellini