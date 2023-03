La Robur sorride: Buglio e Picchi ok Caccia all’acuto che manca da tempo

Sorride, Davide Buglio, mentre calcia il pallone: nella seduta di ieri mattina il centrocampista ha lavorato con i compagni. E insieme a lui anche Picchi. Un rientro parziale, per entrambi, che stanno spingendo per tornare a disposizione il prima possibile. Di certo un segnale positivo, per i giocatori e per la Robur: in questo scorcio finale di stagione, in cui si deciderà il destino del campionato, sarà necessario l’apporto di tutti. Considerando anche che la giustizia sportiva, con sei diffidati (Collodel, Frediani, Belloni, Favalli, Castorani e Meli) potrebbe togliere uomini allo scacchiere bianconero: Leone, per esempio, dovrà saltare la prossima per il giallo che si è preso con la Recanatese. Dita incrociate anche per Crescenzi: il difensore, alle prese con una distorsione al ginocchio sinistro scalpita per rientrare, intanto ieri ha svolto un lavoro personalizzato in palestra e in campo. Esercitazioni individuali, invece, per l’attaccante De Paoli.

La squadra, in vista della trasferta di domenica a Montevarchi, contro il San Donato Tavarnelle, ha svolto ieri una doppia seduta al Bertoni: l’obiettivo sono i tre punti, quella vittoria lontana oltre un mese, preziosa per la classifica e per il morale. Al mattino i bianconeri hanno svolto esercitazioni tecniche e di coordinazione con la palla, successivamente in programma soluzioni tattiche individuali. A chiudere, una partitella a campo ridotto. Nel pomeriggio lavoro tattico per reparti e a chiudere una serie di partitelle a pressione cinque contro cinque. La preparazione proseguirà oggi con una singola seduta.

Angela Gorellini