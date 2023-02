La Robur si lancia all’assalto del Rimini Mister Pagliuca tende la mano ai tifosi

di Angela Gorellini

Ha lanciato un messaggio di unità, Guido Pagliuca (nella foto). Con una premessa, prima di presentare la partita di Rimini. "E’ stato un periodo tosto, intenso, per me e per i ragazzi e non solo per gli impegni di campo ravvicinati. Allo stadio si sono verificati degli episodi che mi hanno recato dispiacere, mi hanno stressato, mi hanno fatto stare male. Il rapporto con i tifosi, in particolare in un ambiente come questo, è fondamentale per la squadra e anche per l’allenatore, per lo staff. In questo momento siamo distanti e spero che si possa tornare a quel legame delle prime 17-18 giornate. Ad accomunare la tifoseria, i giocatori e anche me è il bene del Siena. La passione che ci mettono i ragazzi è la stessa dei senesi. Mi auguro di poter essere di nuovo quelli che eravamo".

I risultati possono aiutare. "Quanto di buono fatto ci ha sempre aiutato – le parole del tecnico –, poi qualcosa si è interrotto. Anche io posso aver fatto, davanti a un coro, un gesto di disappunto e me ne dispiaccio. Ma pure io tengo al Siena". L’obiettivo è "fare al meglio possibile nelle partite che rimangono", a partire da questo pomeriggio. "All’andata, contro il Rimini – ha affermato Pagliuca –, attraversavamo un momento in cui riuscivamo a giocare bene e dare tanto a livello emotivo. Ecco, oggi dovremo giocare a calcio divertendoci e dando ritmo. Mettendoci quelle emozioni che ci hanno contraddistinto per gran parte del campionato. Ci aspettano partite difficili, contro avversarie che hanno bisogno di punti". "Non siamo ancora al completo – ha aggiunto il tecnico –, ma gli indisponibili stanno pian piano recuperando. L’assenza di Disanto? Francesco sta disputando uno dei suoi campionati più importanti ed è fondamentale, ma ci sono tanti giocatori che stanno facendo bene. Dobbiamo continuare a migliorarci". Il pareggio con la Torres ha dato morale, una sconfitta, immeritata, sarebbe stata una mazzata. "Sì, ha portato un po’ di entusiasmo – ha chiuso Pagliuca –. A essere rammaricati per punti persi perché qualcosa è girato storto ci siamo abituati. Dispiace non essere andati oltre al pari, considerando il palo, la traversa e il rigore nettissimo su Frediani che peraltro è uscito dalla sfida acciaccato. In più 5-6 giocatori hanno messo minuti sulle gambe e i giovani sono stati sul pezzo: è stato importante anche questo".