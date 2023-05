La Robur rimane tra attese e silenzi L’iscrizione è la cosa che fa più paura

Sono giorni di silenzio e di attesa. Per non dire di rassegnazione. Le ore passano senza che dalla proprietà arrivino notizie (rassicuranti), e se l’8 maggio è sempre più vicino è la data del 16 giugno quella che spaventa di più i tifosi bianconeri. Lunedì prossimo, il dibattimento sul secondo deferimento, toglierà alla classifica della Robur i punti utili alla disputa dei play-off, ma, per quanto amara, la notizia non è scioccante. Anzi, la non-notizia: quello che succederà è ormai cosa nota e non è mica un caso che Lanni e compagni, ormai fermi da diversi giorni, si ritrovino al Bertoni a poche ore dal verdetto (non è neanche escluso che per loro sia l’ultimo allenamento all’ombra della Torre del Mangia). Scioccante, per la piazza, sarebbe assistere a una nuova mancata iscrizione: un’ipotesi che fa male, ma che deve essere contemplata, vista l’attuale situazione debitoria della società e che il tempo, più che galantuomo, è tiranno. Comunque vada è sempre più lontana la possibilità che possa rimanere in bianconero il direttore (generale) Ernesto Salvini. Per quanto ancora il rapporto contrattuale persista, con le dimissioni del dirigente che non sono una strada percorribile e una risoluzione che non c’è ancora stata, ad Avellino danno tutto per fatto, con tanto di news sulla durata dell’accordo: biennale con opzione per il terzo. Questione di giorni? Di ore? Può darsi, anche se finché non c’è l’ufficialità mai dare niente per scontato.