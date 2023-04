La Robur oggi affronta il Gubbio "Patto con i tifosi, obiettivo playoff"

Continua a guardare solo al campo il tecnico della Robur Guido Pagliuca. E’ concentrato sulla partita di stasera: il patto stretto con i tifosi, all’Autogrill, di rientro dalla trasferta di Fermo, il punto di ri-partenza. E mentre la squadra sta cercando di finire al meglio il campionato, il presidente Emiliano Montanari non si è palesato. "No, non ci siamo incontrati. A parlarci ci pensa il direttore che fa da filtro, noi pensiamo a lavorare".

Che momento sta vivendo la Robur?

"Arriviamo da due brutte sconfitte e dobbiamo invertire la tendenza per raccogliere il massimo possibile. Con i tifosi abbiamo stretto un patto: vogliamo i play off. Uno stimolo in più, al di là che rientrare nella griglia darebbe valore alla nostra professione. In questi giorni di lavoro ho visto i ragazzi determinati e concentrati, mi ha fatto piacere".

La situazione fuori dal campo non dà certo serenità.

"E’ stata una settimana corta, domenica abbiamo recuperato e gli altri giorni abbiamo spinto. Ci siamo affidati ai nostri punti di forza, che sono tanti. Li abbiamo elencati e ci siamo rivisti in essi: dobbiamo soltanto pensare a giocare a calcio, che è la cosa più bella del mondo. Perché è l’atteggiamento che fa la differenza".

A cosa attribuisce allora la flessione avuta dalla squadra?

"A tante piccole componenti. A Carrara abbiamo affrontato un’avversaria forte, noi a tratti abbiamo giocato una buona partita. A Fermo, per quanto ci sia stata una reazione nel secondo tempo, più che altro d’orgoglio, ci è mancata l’essenza del calcio: il piacere di giocare e la voglia di vincere ogni contrasto. Ho visto la squadra cupa e questo non deve succedere".

Siena-Gubbio?

"Gli avversari proveranno ad aumentare il nostro disagio, dovremo quindi affrontarli con carattere, determinazione, da persone mature. Sarà una partita difficile, con molti duelli, molte sfide individuali che dovremo vincere per portare la palla vicino alla porta".

Le condizioni della squadra?

"Questa mattina è in programma un nuovo allenamento, la speranza è di recuperare tutti, o almeno la maggior parte dei ragazzi. Anche chi non ha lavorato durante la settimana ha un buon livello di condizione perché ha spinto forte con il ‘prof’ e potrebbe giocare".

Se Crescenzi e Franco non dovessero farcela, rivedremo un giocatore adattato al ruolo?

"A parte che cambiano le caratteristiche della squadra avversaria, contiamo di recuperare tutti e due".

Angela Gorellini