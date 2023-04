La Robur ha ripreso gli allenamenti Crescenzi, Franco e De Paoli sono out

E’ tornata a lavorare sul campo, la Robur, per farsi trovare pronta agli ultimi 180 minuti della stagione (regolare) 202223. Dopo i tre giorni di riposo concessi per le festività pasquali, e con la necessità di tenere per quanto possibile lontano dallo spogliatoio tutto ciò che accade fuori dal rettangolo verde, Lanni e compagni hanno svolto ieri una doppia seduta di allenamento. Dal Bertoni, dove si è ritrovata la squadra, non sono però arrivate buone notizie, con lo staff sanitario bianconero che ha valutato la situazione degli giocatori ai box: gli infortuni di Crescenzi, Franco e De Paoli non sono ancora assorbiti e pertanto tutti e tre hanno svolto una seduta differenziata. Out anche Petrelli: per il giovane attaccante soltanto terapie. Se la difesa e l’attacco potrebbero quindi presentarsi al Comunale di Fiorenzuola con delle defezioni, almeno il centrocampo sarà al completo, per quanto qualche bianconero possa non essere al top della condizione: Castorani tornerà infatti a disposizione, scontata la squalifica, dando una possibilità di scelta in più a mister Pagliuca. La doppia seduta di ieri è stata intensa, divisa in attività di forza in palestra e tecnica di coordinazione con la palla al mattino ed esercitazioni tecnico-tattiche nel pomeriggio iniziate con una attivazione neuromuscolare a secco e poi con torelli. A concludere partitella a campo ridotto e tiri in porta. La preparazione della Robur proseguirà oggi con un allenamento singolo. I biglietti per assistere alla partita del Comunale di Fiorenzuola sono già in vendita.

Angela Gorellini