La Robur guarda e gli altri giocano Picchi e Collodel hanno recuperato

La Robur, questo pomeriggio, dovrà rimanere a guardare gli altri. Il rinvio a mercoledì della partita con la Torres, causa terremoto, ha stravolto i piani dei bianconeri che continuano a faticare sul campo. Non potendo utilizzare il Bertoni dell’Acquacalda, chiuso per ordinanza comunale, la squadra anche ieri si è allenata a Quercegrossa. E, stavolta, dall’infermeria sono arrivate buone notizie: Picchi e Collodel hanno lavorato regolarmente con il gruppo e dovrebbero essere a disposizione di mister Pagliuca per la partita del Franchi. Ovviamente, soprattutto il secondo, dopo il lungo stop, dovrà ritrovare la condizione. Il rientro di entrambi è comunque positivo, considerando che al centrocampo, mercoledì mancheranno tanti altri pezzi: Meli e Castorani non ci saranno per squalifica, Buglio è ai box per infortunio (il numero 8 ha iniziato ieri in palestra, dopo giorni di riposo, il percorso di recupero). In difesa Favalli è ancora ‘sotto osservazione’: il terzino sinistro prosegue con un programma personalizzato. Differenziato, invece, per i lungodegenti De Paoli e Mora. Il resto del gruppo ha lavorato inizialmente sul perfezionamento atletico e poi è stata impegnata su esercitazioni di reparto. Quindi spazio alle soluzioni tattiche e partitella a campo ridotto finale. La tabella di marcia prevede un nuovo allenamento oggi. Anche la Primavera, ieri, non ha potuto giocare la sfida del Bertoni con il Monterosi Tuscia. La gara dovrà essere recuperata in data da destinarsi. In campo invece oggi, impegnate in trasferta, l’Under 17, l’Under 15 e l’Under 14.

Angela Gorellini