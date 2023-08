La Robur e un sogno chiamato Serie D Palla alla Figc e il campionato slitta

Non è ancora arrivata l’attesa conferma da parte della Federazione sul nuovo titolo sportivo da assegnare ad un soggetto interessato da parte del Comune. Le sensazioni che filtrano restano positive e i continui disastri compiuti dalla società dell’ingegnere poeta hanno indotto la Figc (nella foto il presidente Gravina) a decretare lo svincolo d’ufficio per i calciatori (che poi hanno messo in mora il club) ancora sotto contratto ed ad inserire la formazione Under23 dell’Atalanta nell’organico della serie C senza attendere oltre come invece è stato per il caso Reggina (e quindi Casertana). I segnali ci sono tutti ma finché non arriverà la comunicazione ufficiale da parte del presidente Gravina tutto resta in sospeso. Inclusi i rapporti che il Comune sta stringendo con i diversi soggetti interessati alla ripartenza del calcio a Siena indipendentemente dalla categoria. Fondamentale però per accorciare i tempi potrebbe essere una scelta anticipata da parte dell’amministrazione comunale che quindi possa avere già pronto l’imprenditore o il gruppo interessato in modo da affidargli il nuovo titolo sportivo nel momento in cui dalla Federazione si faranno vivi. Il Comune sta cercando di tenere in piedi l’ipotesi di una partenza dalla D, ovviamente in sovrannumero, come già avvenuto nel 2014 e nel 2020. L’idea iniziale degli organi competenti sembrava essere più vicina all’Eccellenza ma i giochi non sono ancora chiusi e qualche speranza di essere solamente un gradino sotto alla C rimane. Di sicuro ieri dalla Lega Nazionale Dilettanti è arrivata una piccola ma buona notizia per un eventuale ‘nuovo’ Siena. "Preso atto dell’istanza formulata dal Coordinatore del Dipartimento Interregionale – si legge nella nota diffusa ieri pomeriggio dalla LND - ritenuta l’opportunità di posticipare l’inizio dell’attività relativa alla stagione sportiva 20232024, comunica a tutte le società in organico le date di inizio della stagione sportiva 202324, così come di seguito specificate: Coppa Italia Serie D turno preliminare: domenica 27 Agosto, primo turno domenica 3 Settembre. La prima giornata di campionato sarà invece domenica 10 Settembre". Considerando che le società che saranno iscritte in sovrannumero avranno la possibilità di chiedere, oltre alla deroga per fare mercato, anche il rinvio delle prime tre gare di campionato e Coppa, i tempi tecnici per ripartire ci sarebbero.

Guido De Leo