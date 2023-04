La Robur è sulle spine. Slitta tutto a lunedì

Tutto rinviato a lunedì. Il deferimento non è arrivato neanche ieri, così come non sono giunti quelli relativi agli altri casi spinosi sparsi nella terza serie nazionale. Quello legato alla Robur però interessa molte società, non solo Recanatese e Fermana che in caso di ‘malus’ assegnato ai bianconeri tornerebbero clamorosamente in lizza per un posto nella post season senza dover sperare necessariamente che il Rimini non vinca in casa contro un Montevarchi già retrocesso. Ma anche le altre società dei tre gironi che accederanno al primo turno dei playoff, ovvero tutte quelle dalla decima alla quinta posizione. Se infatti, anche in caso di notifica del dispositivo la prossima settimana, ovvero dopo la fine della regular season, l’indirizzo della Federazione sarà quello di combinare i punti di penalità nella stagione corrente e non nella prossima potrebbero slittare di qualche giorno i primi turni, al momento comunque previsti per domenica 30 aprile in casa della meglio qualificata che avrà due risultati su tre a disposizione. Dalla società bianconera non filtra nulla legato al possibile, che in realtà molti danno per certo, secondo deferimento, ma anzi nella lettera ‘Verba volant scripta manent’ di lunedì scorso il patron Montanari dava per assodata la qualificazione alla post season.

Verrebbe da sperare che sia davvero così e che non risultino nuove irregolarità nei pagamenti e nelle relative tempistiche dello scorso 16 marzo. Ma il rischio vero, quello più concreto e terrorizzante non riguarda affatto la partecipazione o meno ai playoff benché sul campo la squadra di Pagliuca l’abbia conquistata sul campo nonostante l’attuale -2 ed una caterva di problemi di varia natura incluso un mercato di gennaio con, eufemisticamente, poca logica. La paura è quella, sempre più concreta, del rischio default alla prossima scadenza. Una sorta di ‘d-day’ quello che attende il Siena il prossimo 16 giugno quando dovrà essere garantita l’iscrizione pagando tutto (stipendi dei contratti federali, relativi contributi e tasse) nei tempi e fornendo anche la fideiussione bancaria. Il ‘record’ dell’Ancona che in 13 stagioni (dal 2004 al 2017) ha rinunciato all’iscrizione per tre volte potrebbe essere eguagliato ma in ‘soli’ nove anni. E non sarebbe esattamente da andarne fieri.

Guido De Leo