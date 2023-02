La Robur è più forte delle avversità A Rimini un punto di determinazione

di Angela Gorellini

Se mai ce ne fosse stato bisogno la partita di Rimini ha fatto vedere quanto cuore e quanto attaccamento alla maglia abbia questa Robur. In una formazione dettata dalle assenze, tante, i bianconeri hanno fornito una grande prova, ottenendo un pareggio sfortunato per i legni che hanno negato loro la gloria, ma da prendere di buon grado considerando anche le occasioni avute dagli avversari.

Purtroppo per il Siena e per mister Pagliuca, anche la trasferta del Neri, ha lasciato degli strascichi: Belloni ha rimediato un ‘trauma contusivo alla caviglia destra che è subito gonfiata tanto da rendersi necessario un drenaggio compressivo’. Il centrocampista sarà visitato oggi dallo staff sanitario bianconero per stabilire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Il reparto di mezzo è già privo di Buglio e Picchi (lavoro personalizzato), meno male che Collodel, nelle ultime due partite, ha messo minuti sulle gambe. In difesa, con il totale recupero di Favalli, Crescenzi al suo posto e il rientro dalla squalifica di Riccardi i ranghi sono completi (a parte Mora che ha ormai finito la stagione), mentre in attacco, dove mancherà di sicuro De Paoli, potrebbe rientrare Paloschi: il numero 9 inizierà oggi un lavoro programmato di recupero per il progressivo rientro in gruppo. Disanto, scontato lo stop forzato si riprenderà il suo posto. Ieri la squadra ha riposato. In vista di Siena-Recanatese, il programma settimanale prevede singole sedute di preparazione fino a giovedì mentre venerdì è fissata la rifinitura. Il vice allenatore Nico Lelli è alle prese con l’influenza.