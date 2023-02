La Robur è concentrata sulla Torres Crescenzi sta bene ma lavora da solo

Luca Crescenzi (nella foto) lavora a parte, già da qualche giorno: non ha problemi fisici, il difensore, ma si tratta di una scelta disciplinare, della società. Evidentemente si è scatenato, nello spogliatoio bianconero, l’ennesimo diverbio stagionale, e il numero 13 della Robur è finito a correre da solo a bordo campo. Un nuovo ‘caso’, nato a poche ore dal ritorno sul rettangolo verde della squadra, chiamata, domani sera, ad affrontare la Torres, nel recupero della partita in programma domenica scorsa, poi rinviata a causa del terremoto. Un nuovo ‘caso’ a evidenziare la scarsa, se non nulla, serenità che si respira intorno al Siena. Insomma, il clima è teso, pesante. Crescenzi, salvo virate dell’ultima ora, non farà parte dell’elenco dei convocati per il match. Come non ne faranno parte Meli e Castorani, fermati dalla giustizia sportiva, i lungodegenti Mora (palestra), Buglio (terapie) e De Paoli (palestra) e anche Favalli (differenziato programmato): il terzino, pur spingendo sull’acceleratore, non è riuscito a recuperare dall’infortunio rimediato durante la partita con l’Olbia. In difesa, ammesso il ritorno alla difesa a quattro, potrebbe allora agire la coppia centrale formata da Motoc (o Franco) e Riccardi, con Verduci (o lo stesso Motoc) a sinistra. A centrocampo potrebbe tornare Picchi, reduce dall’operazione al polso sinistro, che come Collodel è a disposizione. Il resto della squadra, ieri, ha ultimato la preparazione sul campo di Quercegrossa. I bianconeri hanno svolto una seduta prettamente tattica dopo un riscaldamento muscolare a secco ed esercizi tecnici. L’attività si è conclusa con una sessione di tiri con palla inattiva.

Guido De Leo

Angela Gorellini