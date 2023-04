La Robur ci prova con la Virtus Entella Pagliuca: "Chi è in diffida riposerà"

di Guido De Leo

È arrivata l’ultima giornata del campionato per una Robur che, al netto della eventuale nuova penalizzazione, si gioca contro una corazzata come la Virtus Entella una gara comunque importante per stabilire la griglia, almeno momentanea, dei play-off e quindi l’avversario del primo turno. Pagliuca, che anche ieri ha parlato tramite una nota sul sito ufficiale, perde il capitano Lanni, fermo per un problema al polpaccio. Mancano anche (oltre a Petrelli e Mora ovviamente) anche Riccardi e Franco. Torna tra i convocati dopo mesi invece l’attaccante De Paoli, sfortunatissima in questa sua prima annata in bianconero.

"Tengo a ringraziare tutti i ragazzi per aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati. Mi fa molto piacere anche per i nostri tifosi – spiega Pagliuca – che ci hanno seguito e sostenuto per tutte le partite. Siamo consapevoli che potevamo avere molti punti in più per quello che il gruppo ha dimostrato sul campo in alcune partite. Ma anche in altre sfide potevamo fare meglio, vuoi per un po’ di sfortuna negli infortuni, un po’ nei pali e traverse. Ma c’è un dato di fatto che non possiamo cancellare: questi ragazzi hanno sempre lottato per la maglia. Sbagliando anche qualche partita, ma sempre lottando e questo è un merito che io riconosco alla mia squadra. Con l’Entella daremo un po’ di riposo a coloro che sono in diffida lasciando spazio a chi tutto l’anno ha portato il suo contributo giocando meno. Giocheremo contro una squadra che ha fatto un girone di ritorno importante, composta da giocatori forti, ma davanti ai nostri tifosi daremo il massimo. Noi pensiamo solo al campo concentrati su quello che dipende da noi".

Sempre alle 14,30 le altre gare dell’ultima di regular season del girone B di serie C: Recanatese-Ancona, Rimini-Aquila Montevarchi, Vis Pesaro-Carrarese, Alessandria-Cesena, Torres-Fermana, San Donato Tavarnelle-Fiorenzuola, Pontedera-Gubbio, Reggiana-Imolese, Lucchese-Olbia.

L’attuale classifica: 80 Reggiana 80 punti (promossa in B), Cesena e Entella 76, Carrarese 62, Gubbio 60, Pontedera 59,

Ancona 58, Lucchese e Siena (-2) 48, Rimini 46, Recanatese 44, Fermana 43, Olbia e Fiorenzuola 41

Torres 40, Alessandria 38,

Vis Pesaro 36.