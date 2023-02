La Robur ‘apre’ la 29esima giornata Domani le altre gare

Sarà proprio la partita Siena-Recanatese a inaugurare questo pomeriggio la 29ma giornata del girone B, decima di ritorno. Per l’occasione i cancelli del Franchi si apriranno alle 13, mentre dalle 12,30 sarà attiva la biglietteria del sottopassaggio alla Lizza. Le altre partite del turno andranno in scena nella giornata di domani, tutte con start alle 14,30. Gli incontri in programma: Alessandria-Vis Pesaro, Ancona-Entella, Montevarchi-Lucchese, Fermana-Rimini, Fiorenzuola-Cesena, Imolese-Gubbio, Olbia-Torres, Pontedera-San Donato Tavarnelle, Reggiana-Carrarese.

L’attuale classifica: Reggiana 64; Cesena 57; Entella 53; Ancona 48; Gubbio 43; Carrarese e Pontedera 42; Siena 40; Rimini 37; Fiorenzuola e Lucchese 36; Fermana 35; Torres 30; Recanatese e Vis Pesaro 29; San Donato Tavarnelle 26; Alessandria 25; Olbia 24; Imolese 20; Montevarchi 19. In testa alla classifica cannonieri Corazza (Cesena) con 15 gol; a seguire Santini (Rimini) a 14, poi Ragatzu (Olbia) e Merkaj (Entella) a 11 e il bianconero Paloschi, Fischnaller (Fermana), Sbaffo (Recanatese) e Capello (Carrarese) a 10. Secondo miglior marcatore della Robur, Disanto a 7.