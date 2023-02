La Reggiana riprende subito a correre Con il Gubbio arrivano tre gol e tre punti

La Reggiana (nella foto un’esultanza) ha rialzato subito la testa. Dopo la sconfitta di Ancona, la squadra di Diana è tornata al successo alla prima utile, riportando a quattro il divario con il Cesena: nel posticipo di ieri sera i granata hanno battuto il Gubbio per 3-1. In una manciata di minuti i padroni di casa si sono portati sul 2-0 grazie alle reti di Pellegrini (al 5’) e di Lanini (all’8’). Al 50’ è arrivato il tris con l’autorete di Bonini. Dieci minuti dopo il Gubbio ha accorciato le distanze con la marcatura di Bulevardi. Lunedì prossimo, in palio, punti pesantissimi: al Dino Manuzzi, alle 20,30, andrà infatti in scena lo scontro diretto tra la prima e la seconda della classe. La Reggiana vuole sfruttare la chance per tentare la fuga, il Cesena per continuare a sognare. Se Siena, Torres, Vis Pesaro e Pontedera hanno una partita in meno, i bianconeri, domani sera, se da entrambi i campi dovesse arrivare un risultato favorevole, potrebbero agganciare o scavalcare la squadra di Canzi, portandosi nuovamente al sesto-settimo posto, in coabitazione con la Carrarese.

Questa la classifica alle soglie della 28ma giornata: Reggiana 61; Cesena 57; Entella 53; Ancona 48; Gubbio 43; Carrarese 42; Pontedera* 41; Siena* 39; Rimini 37; Fiorenzuola e Lucchese 36; Fermana 35; Torres* e Recanatese 29; Vis Pesaro* 28; San Donato Tavarnelle 26; Alessandria 25; Olbia 24; Imolese 20; Montevarchi 19.