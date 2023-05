La Recanatese ora conquista il pass per gli spareggi

Con i 4 punti di penalizzazione arrivati ieri, sommati a 2 precedenti, la Robur ha chiuso la stagione 202223 dodicesima, a quota 44 come la Fermana. L’esclusione dei bianconeri dai play off ha consegnato il pass-spareggi alla Recanatese. Inevitabilmente è cambiato il tabellone degli accoppiamenti del primo turno del girone: si disputeranno giovedì Gubbio-Recantese, Pontedera-Rimini e Ancona-Lucchese. Appena qualche minuto dopo l’uscita del dispositivo del Tfn, la Lega Pro ha comunicato gli orari delle diverse sfide: Gubbio-Recanatese andrà in scena alle 20,30, Pontedera-Rimini alle 20,45, Ancona-Lucchese alle 18 (diretta Rai Sport). Nel girone A gli incontri Padova-Pergolettese e Virtus Verona-Novara si giocheranno alle 20,30; Renate-Arzignano alle 20. Nel girone C, infine, le gare Audace Cerignola-Juve Stabia, Picerno-Potenza e Monopoli-Latina si disputeranno alle 20,30. Le squadre vincitrici avranno accesso al secondo turno dei play off del girone.