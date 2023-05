La Recanatese allunga il contratto a mister Pagliari

Tra le tante società in attesa di conoscere il futuro del Siena (inteso come partecipazione, del tutto impossibile) ai play-off la più interessata è ovviamente la Recanatese, protagonista di una stagione clamorosa alla prima avventura nei professionisti della sua storia e legata da un doppio filo ai bianconeri visto che proprio da quella inaspettata vittoria a Macerata (2-1 con rimonta marchigiana dopo l’iniziale vantaggio di Paloschi) nel girone di andata è partita la loro rincorsa alla parte nobile della graduatoria. In attesa della prima gara di play-off che vedrà i giallorossi impegnati a Gubbio contro la formazione di Braglia la società di Recanati ha ufficializzato di aver allungato il contratto al tecnico Pagliari, protagonista assoluto della promozione dalla D di un anno fa e dell’impresa di quest’anno. Programmazione, continuità al progetto tecnico e politica di piccoli passi. L’opposto della Robur degli ultimi anni.