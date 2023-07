La reazione. Lo sfogo amaro di Ardemagni "Annata negativa, brutta per tutti»

"In vent’anni di professionismo le cose che ho visto a Siena non le avevo mai viste da nessun’altra parte". Non si nasconde Matteo Ardemagni, sulle pagine del Fol. L’attaccante, rimasto un anno fuori rosa, ha raccontato la sua avventura, o meglio disavventura, in bianconero. "…Non ho mai fatto confusione, anche se potevo farla, ad esempio depositando domanda di reintegro, per il bene del gruppo e perché non vedevano l’ora di un mio passo falso per eventuali multe". "Avevo già avvertito Lanni, Paloschi e Crescenzi – ha proseguito –. Ragazzi, questo non mi convince. Montanari è un personaggio, non sa neanche cosa vuol dire giocare a calcio. Al primo incontro mi presento e lui mi fa: chi sei?". Sui compagni. "Li frequentavo, e piano piano anche loro hanno capito che stava succedendo qualcosa. A un certo punto spiace dirlo, ma il mister non lo poteva più vedere nessuno. Era uno stress continuo. Mentre il presidente è sparito". "E’ stata un’annata negativa – ha chiuso Ardemagni –, brutta per i tifosi e per noi. Di positivo, a parte la bellissima città, mi porterò l’attaccamento dei tifosi alla maglia. Ai senesi voglio bene perché mi hanno trattato bene. A livello calcistico è stato rovinato tutto, però bisogna reagire. Spero che qualcuno riesca a salvare la Robur e farla tornare dove merita". Ardemagni ripartirà dal Chieti. "Ho accettato senza neanche pensarci – ha chiuso –. Il progetto è ambizioso, vogliono risalire in C, e così sto tranquillo. E poi la mia carriera l’ho fatta, ho già dimostrato quel che avevo da dimostrare. Ma dopo un anno fermo la voglia di rivincita è tantissima".