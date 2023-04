La Raddese si arrende al Monticchiello

Raddese capolista della Terza categoria, girone provinciale senese, subisce la sconfitta esterna dal Monticchiello (2-0 il finale) e vede avvicinarsi le rivali dirette per il vertice. In particolare il Rapolano, vittorioso col punteggio di 3-1 in trasferta con il Chiusdino, è adesso a quota 56 e quindi a una sola lunghezza dalla leader del territorio chiantigiano. Appena un gradino più in basso, a 55 e quindi a due punti dalla vetta, ecco il Pievescola, reduce dall’1-0 in trasferta conquistato nel match con la Rionese, squadra di coda.

A seguire Montepulciano Stazione e Campiglia, formazioni che hanno conseguito il massimo nelle rispettive gare di campionato contro Cus Siena e Montanina.

Questo in sintesi il quadro in zona alta dopo 26 giornate, per effetto degli esiti dei match tra sabato e ieri. Tutte sconfitte tranne il Geggiano - che ha regolato con un 2-0 il Sant’Albino - le squadre che occupano le ultime sei piazze del raggruppamento, mentre salendo in direzione del centro della classifica, il Quercegrossa ha saputo imporsi di misura a Buonconvento, stadio Mauro Bellugi. Emozioni infine ad Ancaiano nella sfida dei padroni di casa con il Vescovado: prevalgono per 4-3 i locali.

PB