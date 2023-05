La Primavera si gioca tutto a Taranto Hagbe: "Sarà battaglia, ma siamo pronti"

Orgoglio Primavera: i ragazzi di Paolo Negro saranno impegnati alle 15 a Taranto, per la partita di ritorno dei play-off. Ripartiranno dalla vittoria, in rimonta, centrata al Bertoni (2-1), avendo quindi due risultati su tre a favore per accedere alla finale (contro Cerignola o Montevarchi). A presentare la sfida il centrocampista offensivo Alfeed Hagbe (nella foto). "Loro partiranno a mille – le sue parole –, proiettati in attacco: ci aspettiamo una battaglia, 90 minuti di follia". Il bianconero ha quindi fatto un bilancio della stagione, non ancora terminata… "E’ stata strana – ha spiegato –, iniziata sottotono: non i favoriti, in pochi avrebbero scommesso su di noi. Poi il gruppo si è compattato, forte della fiducia del mister e dello staff e, alla fine siamo arrivati ai play off". "A livello personale – ha aggiunto Hagbe –, è stata la mia miglior stagione da quando ho iniziato a giocare. Mi sono tolto delle belle soddisfazioni con la Primavera ed è arrivata pure la convocazione in prima squadra. Il mio è stato un percorso di crescita importante, sia dentro che fuori dal campo anche grazie al gruppo che si è creato, una famiglia. Non posso che ringraziare i compagni e il mister. Siamo stati fortunati ad avere in panchina Paolo Negro, con la sua esperienza da calciatore. A volte, tornando a casa, ero incredulo di averlo come allenatore… Oggi vogliamo regalargli una bella soddisfazione".