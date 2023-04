La Primavera si gioca tutto a Recanati Negro: "Gruppo e staff sono fantastici"

Come la prima squadra, anche la Primavera, l’Under 17 e l’Under 15 riprenderanno la preparazione oggi pomeriggio. La squadra di Negro (nella foto) inizierà gli allenamenti che porteranno alla trasferta di Recanati per lo scontro diretto (e match clou) di sabato per l’accesso ai play-off. I bianconeri, dopo la splendida vittoria sulla capolista Fidelis Andria (che al Bertoni ha comunque festeggiato la vittoria del campionato) hanno solo un risultato: la vittoria. "La squadra ha giocato una partita di altissimo livello – ha commentato il mister della Primavera Paolo Negro –, una delle migliori di tutta la stagione. Sapevamo che si trattava dell’ultima spiaggia per raggiungere i play-off e dopo lo svantaggio i ragazzi hanno avuto una reazione veemente che ha permesso di ribaltare il risultato, meritatamente". "Andare a giocarci gli spareggi con la Recanatese è già un traguardo – ha aggiunto –. Il gruppo è fantastico, lo staff è fantastico e grazie anche ai tanti tifosi che ci seguono".

Gli Allievi di Guberti e i Giovanissimi di Voria inizieranno invece la preparazione in vista della doppia trasferta contro la Carrarese di domenica. Gli Under 15, a due partite dalla fine del campionato, sono primi a pari punti con l’Entella, squadra che affronteranno all’ultima giornata. Gli Under 14 di mister Morello svolgeranno una seduta di rifinitura venerdì pomeriggio.