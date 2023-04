La Primavera lancia la sfida a Taranto Negro: "I miei ragazzi sono determinati"

E’ già vigilia della sfida di andata dei play-off per la Primavera di Negro (nella foto), che grazie alla vittoria di sei giorni fa a Recanati nel recupero si è qualificata per la post season. "I ragazzi a Recanati erano consapevoli che si trattava di una gara che ci metteva davanti un solo risultato – ha detto il tecnico della formazione bianconera Paolo Negro -. Il gol è arrivato al 97’ e dimostra che non molliamo mai. Una vittoria che ci qualifica alla fase successiva e che è il coronamento di una grandissima stagione, perché abbiamo iniziato tra mille difficoltà ma la squadra ha sempre avuto fiducia in quello che con il mio staffa abbiamo proposto loro e i risultati sono arrivati. I playoff sono il coronamento di un grande lavoro di gruppo. Ci stiamo allenando molto bene anche in questa settimana sappiamo che sono sfide da dentro o fuori i match di andata e ritorno. L’avversario è tra i più forti del campionato ma vedo i ragazzi determinati e tranquilli. Sono consapevoli di potersela giocare con tutti e – ha concluso Negro – dirò a loro di scendere in campo per spensieratezza e serenità giocando come sanno. Il Taranto è arrivato terzo ed è sicuramente una formazione molto forte ma il calcio può regalare sorprese". La Under 15 invece dopo il successo sulla Carrarese ha preso il comando della classifica del rispettivo torneo e domenica le basterà non perdere contro la Virtus Entella per giungere prima nel girone D. Davvero una ottima stagione per i ragazzi di Voria, tra i quali spicca Rovetini, convocato nella rappresentativa Under 15 di Lega Pro, ed autore di una doppietta nel poker di Carrara di domenica scorsa. Roventini che nella selezione di terza serie è stato protagonista nel match perso 2-1 in casa dei pari età dell’Atalanta.