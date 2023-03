La Primavera centra il successo in Sicilia Bonechi e Fiaschi in gol. Messina battuto

La Primavera, nella lunga trasferta di Messina, ha centrato una bellissima vittoria, grazie alle reti di Bonechi e Fiaschi. I ragazzi di mister Negro sono riusciti a chiudere la partita in quattro minuti giocando sempre con grande determinazione e tranquillità. Allo stadio Gaetano Scirea hanno tenuto sempre in mano il pallino del gioco, con una prestazione di qualità e sacrificio. Gli avversari hanno provato a reagire, forzando anche su alcune azioni e fasi di gioco ruvide, ma senza riuscire a impensierire Leoni. Il Siena ha conquistato tre punti d’oro che lo tengono saldo nella zona play off. Il tabellino.

MESSINA: Campanella, D’Agostino, Locantro (71’ Pollara), Marretta, Alampi (57’ Chirco), Di Fazio, Trovato (57’ Ambriano), Bamariano (57’ Cucci, 79’ Del Giudice), Russo, Gargiulo, Gabrielli.

Panchina: Capilli, Di Salvo, Marina, Rizzo, Sciamaci. All. Di Maria.

SIENA: Leoni, Seri, Cataldo, Reka, Tatini, Bonechi, Pugliese (69’ Forti), Hagbe (59’ Danielli), Fiaschi (80’ El Jallali), Pisciotta (80’ Rosati), Gianneschi (59’ Costanti).

Panchina: Siebetcheu, Biasillo, Papini. All. Negro.

Arbitro Longo di Catania (Spano e Fiorena di Messina).

Reti: 26’ Bonechi, 30’ Fiaschi.

Note – Espulso: 77’ Danielli; ammoniti: 34’ Gargiulo; 45’ Hagbe, 82’ El Jallali; 94’ Rosati. Angoli: 7-2.