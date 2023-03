La prima squadra è stata sconfitta dal San Giuliano

E’ stato un fine settimana complicato per le formazioni del Siena Calcio Femminile. La prima squadra di Giuntini è uscita sconfitta 1-2 dal match contro il San Giuliano, nonostante l’ottima prestazione centrata dalle bianconere. La prima frazione di gara si è chiusa in vantaggio per le ospiti: le senesi hanno creato diverse occasioni ma non sono riuscite a concretizzare. Nella ripresa hanno agguantato il pareggio al 18’ con Di Laura che ha finalizzato un ottimo lancio di Presentini; al 28’ della ripresa, però, il San Giuliano è passato di nuovo in vantaggio e non sono bastati gli sforzi delle bianconere per riportare la partita in parità. Sconfitte anche le Under 17 e le Under 15: le prime hanno perso 2-5 con il Pisa, le seconde sono cadute 6-1 con la Lucchese. Le Under 17 sono state quindi scavalcate in classifica dalla formazione nerazzurra che ha agganciato l’Arezzo in testa alla graduatoria. Continua invece il percorso di crescita delle formazioni Primi Calci e Under 12: quest’ultima ha appena debuttato alla Danone Nation Cup, il prossimo appuntamento mercoledì 22 alle 17,30 negli impianti di San Miniato.