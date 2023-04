La Polisportiva alla fase nazionale Antonio Caiata difenderà i colori

La Polisportiva Mens Sana 1871, sezione Karate, punta in alto e guadagna l’accesso al Campionato Italiano Esordienti Kumite. A rappresentare la Polisportiva senese nella competizione nazionale, in programma il prossimo mese di maggio al Palapellicone del Lido di Ostia, sarà Antonio Caiata. Alle qualificazioni che si sono svolte nei giorni scorsi al Centro Sportivo ‘Dante Benedetti’ di Chiesina Uzzanese, infatti, l’atleta biancoverde è salito sul secondo gradino del podio mettendosi in tasca il pass per l’accesso al prestigioso campionato. Oltre ad Antonio Caiata, hanno partecipato alle qualificazioni anche Azzurra Banfi e Niccolò Soldatini. La prima, nonostante un infortunio, ha conquistato la medaglia di bronzo nella propria categoria. Ottima prova anche per Niccolò Soldatini che si è classificato al quinto posto alla sua prima apparizione in ambito agonistico. Grazie ai propri giovani atleti, la Polisportiva Mens Sana 1871, sezione Karate, si è resa protagonista di una grande prova complessiva di forza affrontando i combattimenti con coraggio e determinazione. Questi risultati si aggiungono a quelli raggiunti nei mesi scorsi dalla sezione coordinata, nella specialità kumite, dal maestro Francesco Puleo.