La Pianese vuole consolidare il secondo posto

La promozione è un traguardo ormai lontanissimo per la Pianese, intenzionata però a spingere sull’acceleratore fino alla fine. Se l’Arezzo ha ampiamente in mano il suo destino (nove i punti che separano prima e seconda, a cinque giornate dal gong) le zebrette vogliono chiudere al meglio la stagione regolare, tenersi stretta la seconda posizione (Follonica Gavorrano e Poggibonsi inseguono a -6) e onorare fino all’ultimo un campionato condotto al di là di ogni più rosea aspettativa, al cospetto di una corazzata costruita per la C. La partita casalinga di questo pomeriggio con il Montespaccato è una chance per migliorare ancora la classifica e anche l’antipasto dello scontro diretto con gli amaranto che andrà in scena domenica 16 aprile.

Oggi al Comunale il tecnico bianconero Vitaliano Bonuccelli sembra intenzionato ad apportare qualche cambiamento allo scacchiere. "Sì, cambierà qualcosina nella formazione rispetto alla gara di domenica contro il Livorno – ha svelato il mister –, anche se sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Sappiamo di affrontare una squadra che ha bisogno di punti perché rischia la retrocessione diretta e quindi non ci concederà nulla". "Noi scenderemo in campo con l’obiettivo di consolidare il secondo posto – ha aggiunto Bonuccelli – e dovremo fare attenzione a non prendere il solito canonico gol che ci mette sempre in condizione di rincorrere. Ma la squadra è motivata e vuole terminare il campionato con delle prestazioni convincenti".

Pinto, allora insidia Lopez Petruzzi, a giocarsi la maglia Ledonne e Menga, così come Simeoni e Modic. Ballottaggio anche tra Lepri, Kondaj e Grifoni. A dirigere la partita Pianese-Montespaccato – fischio di inizio alle 15 – sarà l’arbitro Andrea Migliorini della sezione di Verona, gli assistenti Paolo Roselli della sezione di Avelino e Claudiu Fecheta della sezione di Faenza. Questi gli altri incontri della 30ma giornata: Flaminia Civitacastellana-Grosseto, Follonica Gavorrano-Seravezza Pozzi, Orvietana-Ghiviborgo, Sangiovannese-Terranuova Traiana, Trestina-Città di Castello, Tau Altopascio-Livorno, Arezzo-Ostia Mare, Poggibonsi-Mobilieri Ponsacco. I convocati della Pianese. Portieri: Balli, Ricco. Difensori: Barbetta, Gagliardi, Morelli, Pandimiglio, Lopez Petruzzi, Pinto. Centrocampisti: Grifoni, Irace, Kondaj, Marino, Modic, Simeoni. Attaccanti: Kouko, Ledonne, Lepri, Menga, Mugelli, Rinaldini.