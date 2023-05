La Pianese studia per il dopo Bonuccelli Tra i candidati più credibili c’è Maccarone

In Serie D andrà in scena oggi l’ultima partita della stagione regolare, tra poco sarà tempo di play off. Ma in quarta serie si parla già anche di futuro. La splendida stagione disputata dalla Pianese, che per gran parte del campionato ha tenuto testa alla corazzata Arezzo, poi promosso, potrebbe essere quella del rilancio per il tecnico Vitaliano Bonuccelli. Il suo nome, nelle scorse settimane, è stato accostato a più piazze, anche prestigiose, come il Grosseto, a cui è legato grazie al rapporto con il direttore Vetrini, con cui ha condiviso l’esperienza di Gavorrano. La società del patron Sani non vuole farsi trovare impreparata e si sta guardando intorno per trovare l’eventuale sostituto: tra i nomi dei possibili candidati a sedersi sulla panchina del Comunale anche quello di Massimo Maccarone. L’ex attaccante bianconero, alla prima esperienza da allenatore in prima, dopo quella da vice di Silvio Baldini alla Carrarese, è attualmente la guida del Ghiviborgo: la sua squadra ha disputato un’ottima stagione, esprimendo un bel calcio, cosa che capita di rado in serie D. E gli addetti ai lavori ne parlano un gran bene: Big Mac è quindi finito nel taccuino di diverse dirigenze e il suo futuro è tutto da scrivere. E chissà che un giorno il suo cammino non torni a incrociarsi con quello della ‘sua’ Robur.