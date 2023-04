La Pianese sorride grazie a Pandimiglio Basta un gol per battere il Montespaccato Arezzo a +7 e domenica 16 scontro diretto

PIANESE

1

MONTESPACCATO

0

PIANESE: Ricco, Morelli, Pandimiglio (22’st Ledonne), Modic, Pinto, Gagliardi, Grifoni (11’pt Kouko), Marino (20’st Simeoni), Lepri (13’st Kondaj), Rinaldini, Mugelli (22’st Lopez Petruzzi).

Panchina: Balli, Barbetta, Irace, Menga. Allenatore Bonuccelli.

MONTESPACCATO: Tassi, Pollace (15’st Tataranno), Attili, Cali (15’st Cerone), Cali, Maurizi, Bosi, Lazazzera, Corelli (20’st Laziz), Anello, Bruno, Vitelli (15’st Sayari).

Panchina: Di Maio, Bianchi, Ticak, Fulvi, Nanci. Allenatore Vicarelli.

Arbitro Migliorini di Verona (assistenti Roselli di Avellino e Fecheta di Faenza).

Rete: 2’st Pandimiglio.

Note – Ammoniti: Vitelli, Kouko, Sayari, Ledonne. Recuperi: 3’ e 4’.

PIANCASTAGNAIO – La Pianese torna al successo battendo di misura il fanalino di coda Montespaccato. La partita del Comunale parte con le marce basse: al 16’ la prima occasione da gol per i capitolini con Attili che si avvita di testa nell’area piccola ma Ricco blocca. La risposta della formazione di Bonuccelli, tornato in panchina dopo un turno di squalifica, è firmata Rinaldini: il numero 10 bianconeri si invola e crossa per Mugelli, ieri partito dal primo minuto, che è bravo a tirare di prima intenzione ma l’estremo difensore romano Tassi riesce a bloccare e a negargli la gioia della prima rete in maglia bianconera. Nel finale di tempo altra palla gol per i bianconeri con il capitano Gagliardi che serve lo stesso Rinaldini, bravo a colpire al volo e a mandare la sfera di poco a lato. La ripresa vede subito la Pianese in vantaggio dopo una manciata di secondi: su una punizione di Modic, ieri preferito a Simeoni come partner di Marino in mediana, si avventa sulla sfera il difensore classe 2004 Pandimiglio (nella foto) che e calcia di prima intenzione e sblocca la gara. La reazione della formazione di mister Vicarelli non si fa attendere. Brivido infatti per la Pianese al 7’ con il Montespaccato che entra in area con Bosi: l’attaccante ci prova con un rasoterra che però non sorprende Ricco. Poi è la volta di una incursione di Sayari (20’) che porta Bosi al tiro, sfera alta. Altra azione degli ospiti al 27’ con Cerone che entra in area e crossa basso ma Ricco ci arriva. Nel finale le energie dei capitolini calano e la Pianese fa buona guardia.

Con questa vittoria la Pianese torna a -7 dall’Arezzo (fermato dall’Ostia Mare sullo 0-0) in vista dello scontro diretto di domenica 16 aprile.

Guido De Leo