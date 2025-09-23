La Pianese si illude, l'Arezzo la riprende e vince al Comunale: 2-4

Piancastagnaio (Siena), 23 settembre 2025 – La Pianese dura un tempo poi si deve arrendere alla qualità della corazzata Arezzo che rimonta e porta via i tre punti dal Comunale dopo una gara combattuta in cui i padroni di casa hanno lottato fino alla fine e ricca di episodi. I bianconeri dopo aver rischiato di andare in svantaggio già dopo 20’’ (bravo Filippis su Pattarello) passano: Trombini è attento sull’ex Coccia, dal corner la sfera finisce a Chesti che, dal limite dell’area, lascia partire l’1-0. Al 12’ arriva il raddoppio: un retropassaggio di De Col favorisce Bellini, che salta con freddezza l’estremo difensore amaranto e fa 2-0.

La formazione di Bucchi attacca a testa bassa: al 21’ Filippis è bravo su Varela, lanciato a rete. La Pianese nel finale con Coccia sfiora il tris. La ripresa inizia con gli ospiti in attacco ma non particolarmente pericolosi fino al 12’ quando Leone vede una trattenuta tra Ercolani e Cianci in area. Dal dischetto Pattarello trasforma, bestia nera degli amiatini, fa 2-1. L’Arezzo è tutto in avanti e il pareggio arriva con Tavernelli che approfitta di un’uscita non perfetta di Filippis, 2-2. Pianese alle corde: al 35’ un palo di Ravasio. Poi Leone espelle Ercolani per proteste: allo scadere il 2-3 con una magia del solito Pattarello. Chierico in contropiede chiude il match. PIANESE (3-5-2) Filippis; Ercolani, Gorelli, Masetti; Coccia, Bertini M. (35’st Balde), Simeoni (22’st Proietto), Tirelli (35’st Martey), Chesti; Peli (18’st Sussi), Bellini (18’st Ongaro). Panchina: Bertini T., Zambuto, Puletto, Chiavarino, Spinosa, Jasharovski, Nicastro, Xhani. Allenatore Birindelli

AREZZO (4-3-3) Trombini; De Col, Arena (11’st Gilli), Chiosa, Righetti; Meli (11’st Ravasio), Guccione, Chierico; Pattarello, Cianci (48’st Mawuli), Varela (11’st Tavernelli). Panchina: Galli, Venturi, Tito, Renzi, Gigli, Perrotta, Dell’Aquila, Iaccarino. Allenatore: Bucchi

Arbitro: Leone di Barletta (Nirintsalama – Rastelli).

Reti: 4’pt Chesti, 12’pt Bellini, 15’st rig. Pattarello, 30’ st Tavernelli, 44’st Pattarello, 50’ st Chierico.

Note: ammoniti: Simeoni, Bellini, Chesti, Pattarello. Espulso: Ercolani (38’st). Spettatori 1131. Recupero: 1, 8. g.d.l.