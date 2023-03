La Pianese si fa raggiungere due volte. Pari a Ponsacco

PONSACCO

2

PIANESE

2

PONSACCO (4-3-1-2): Pagnini; Rossi, Martucci, De Vito, Patronelli; Bardini, Fratini, Marcucci; Remorini (18’st Bellucci); Mencagli, Nieri (40’st Turini).

Panchina: Sbrana, Macchi, Del Percio, Accorsini, Vannozzi, Bertolini, Calvigioni. All. Bozzi.

PIANESE (3-4-1-2): Balli; Morelli, Petruzzi, Pinto (31’ st Mugelli); Kondaj, Simeoni, Modic, Grifoni; Rinaldini; Ledonne (27’ st Menga), Kouko.

Panchina: Ricco, Barbetta, Irace, Pandimiglio, Guadalupo, Polidori. All. Bonuccelli.

Arbitro Esposito di Napoli (Gibin – Palumbi).

Reti: 6’pt Rinaldini (rig.), 13’pt Nieri, 11’st Kouko, 31’st Mencagli (rig.).

Note – Ammoniti: De Vito, Morelli, Simeoni, Bellucci, Mencagli. Recuperi: 1’ e 4’.

PONSACCO – La Pianese pareggia a Ponsacco nell’anticipo della giornata numero 27 del girone E di serie D. Un pari amaro, sia per i due vantaggi vanificati sia perché oggi la capolista Arezzo, adesso a +4 sui bianconeri amiatini, può allungare vincendo a Livorno. Il vantaggio firmato da Rinaldini dal dischetto dopo una manciata di minuti aveva illuso i bianconeri che potesse essere un pomeriggio più tranquillo. Invece la formazione di casa non si scompone e attacca a testa bassa trovando il pareggio pochi minuti dopo con Nieri. Il primo tempo finisce in parità. Nella ripresa ancora una volta la Pianese parte bene e segna con l’altro attaccante, Kouko, che è bravo a battere Pagnini e a riportare avanti i bianconeri, 2-1 amiatino grazie all’ivoriano. Ma come già accaduto in precedenza non è sufficiente perché alla mezzora il Ponsacco (che schiera l’ex bianconero Remorini) pareggia ancora. Stavolta il rigore è per i padroni di casa che con Mencagli segnano e agguantano il pareggio. A nulla serve il finale per la Pianese che cerca di portarsi avanti ancora ma senza successo.

g.d.l.