La Pianese si è iscritta al campionato di Serie D

La Pianese è tra le 163 società (su 166 aventi diritto, fuori solo Torviscosa, Arzachena e Viterbese) ad aver presentato regolare domanda di ammissione alla serie D. Ciò non chiude automaticamente la porta alle possibilità di ripescaggio, anche se molto dipenderà anche da cosa intenderanno fare le altre società in lizza, soprattutto quelle che nella graduatoria vengono prima della Pianese, Alcione Milano su tutte. Nel frattempo il ds Cangi lavora per dare a mister Prosperi una squadra competitiva per la D. Domani dovrebbero riprendere gli annunci in entrata che si aggiungeranno ai vari Sylla, Tognetti, Alagia, Borghini e Miccoli e ai confermati Gagliardi, Simeoni e Kouko. I primi due test amichevoli del nuovo corso sono fissati per il 2 agosto contro il Montevarchi e il 9 contro il Follonica Gavorrano, sempre a Chianciano Terme.