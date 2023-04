La Pianese sfiora la promozione "Consolidiamo il secondo posto"

Con la sconfitta in casa dell’Arezzo davanti a più di seimila persone la Pianese ha dovuto abbandonare le residue speranze di promozione diretta. Resta però l’ottimo campionato degli amiatini, unica formazione a contendere alla corazzata amaranto lo scettro fino a poche giornate dalla fine. "I ragazzi sono stati bravissimi impattato bene la gara e passando in vantaggio subito – ha detto il tecnico bianconero Vitaliano Bonuccelli –. Abbiamo poi fallito almeno un paio di situazioni importanti, dopo abbiamo preso gol su una palla inattiva". Ma la rabbia è soprattutto per un altro episodio dubbio che ha condizionato la gara del Comunale. "Il secondo gol lascia infatti molto più rammarico perché a mio avviso era difficile non ravvisare il fallo di mano che c’era a nostro favore. Siamo un po’ dispiaciuti per questo anche perché se avessimo portato a termine il primo tempo sul pari forse le cose sarebbero potute andare in maniera diversa. Invece la gara è stata viva poi fino al gol del 3-1, arrivato dopo che abbiamo fallito almeno un paio di grandi occasioni per pareggiare". Smaltita la delusione per un traguardo soltanto sfiorato, resta la consapevolezza di aver giocato un campionato a livello altissimi. "La nostra stagione è iniziata il 6 agosto dopo che il presidente aveva deciso di ripartire quasi all’ultimo tuffo – conclude Bonucelli – credo che i ragazzi siano davvero stati bravissimi. Ci eravamo proposti fin dall’inizio di rendere vivo il campionato cosa che siamo riusciti a fare altrimenti l’Arezzo avrebbe fatto una cosa a sé. Adesso vorremmo consolidare il secondo posto che sarebbe comunque una soddisfazione e poi penseremo ai playoff. Credo che tutti noi, società, staff, squadra e tifosi devono essere soddisfatti nel nostro percorso". Domenica i bianconeri torneranno in campo in casa contro l’Ostia Mare.

g.d.l.