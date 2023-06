La Pianese saluta bomber Rinaldini Giocherà a Grosseto

La Pianese ha salutato Damiano Rinaldini. La voce circolava già da un po’, adesso l’operazione è conclusa: il capocannoniere delle zebrette, la prossima stagione, giocherà con la maglia del Grosseto dove si ricongiungerà con l’allenatore Vitaliano Bonuccelli. Nella stagione appena conclusa Rinaldini ha fatto davvero la differenza: con 15 reti e 13 assist, tra campionato regolare, play off e Coppa Italia, si è confermato tra i migliori attaccanti del girone E, proprio come Riccobono del Poggibonsi, adesso suo compagno di squadra. E se il Grifone sta facendo una squadra di spessore (ufficializzato ieri anche Nicholas Bensaja, la scorsa stagione all’Imolese e nove stagioni in Lega Pro alle spalle), con l’evidente volontà di recitare un ruolo da protagonista, la Pianese sta lavorando alla costruzione della nuova rosa. Nei giorni scorsi le zebrette hanno salutato Modic, passato al Follonica Gavorrano, e Lopez Petruzzi che si è invece trasferito al Seravezza Pozzi, ma nelle stesse ore è arrivata la conferma di capitan Gagliardi, del suo vice Simeoni e di Kouko. Tre conferme importanti per il tecnico Fabio Prosperi che gli garantiscono continuità, affezione ed esperienza.