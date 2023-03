La Pianese riceve il GhiviBorgo. Bonuccelli non si fida

Un’altra battaglia attende la Pianese. Un’altra partita da vincere, per tenere vivo il sogno promozione. Il Ghiviborgo sa far male, basti chiedere al Poggibonsi che lo ha appena provato sulla pelle: il tecnico bianconero Vitaliano Bonuccelli è ben consapevole delle insidie della sfida di questo pomeriggio, in scena al Comunale. Ma l’obiettivo è chiaro: proseguire il cammino, inseguire l’Arezzo, ancora sopra di due gradini, con 53 lunghezze all’attivo, oggi impegnato in casa con il Città di Castello. "Siamo attesi da una squadra molto giovane alla quale mancano due giocatori per squalifica – ha affermato l’allenatore delle zebrette –, ma che pratica un buon calcio. Il Ghiviborgo prova sempre a fare le partite perché ha ottime qualità offensive: credo che questo consentirà di vedere una bella gara". Se la sfida si preannuncia aperta e scoppiettante, se alla squadra di Maccarone mancheranno delle pedine, anche la Pianese ha delle caselle vuote nell’elenco dei convocati: non saranno infatti della partita gli infortunati Lepri e Polidori e anche Kondaj, alle prese con la squalifica. Una costante, ormai, già da un po’ di tempo. "Proveremo a far prevalere le nostre qualità tecniche" ha sottolineato Bonuccelli. A dirigere la partita, questo pomeriggio, sarà l’arbitro Marco Maria Di Nosse della sezione di Nocera Inferiore; gli assistenti Giovanni Ciannarella della sezione di Napoli e Luca Chianese lo stesso della sezione di Napoli. Questi gli altri incontri in programma nella 26ma giornata: Follonica Gavorrano-Sangiovannese, Livorno-Montespaccato, Orvietana-Grosseto, Ostia Mare-Ponsacco, Poggibonsi-Terranuova Traiana, Trestina-Flaminia Civita Castellana, Tau Altopascio-Seravezza Pozzi.