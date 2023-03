La Pianese prepara la difficile sfida a casa Livorno

La Pianese si prepara alla difficile sfida di Livorno di domenica con il morale alto dopo il successo sul Città di Castello nel turno pre sosta. Vitaliano Bonuccelli e i suoi infatti da martedì pomeriggio sul monte Amiata hanno messo nel mirino la gara dell’Armando Picchi contro i padroni di casa, che hanno da poco richiamato in panchina Collacchioni. Il tecnico bianconero per l’occasione dovrebbe tornare ad avere a disposizione il jolly Lepri, assente nell’ultimo periodo per un problema muscolare. Dopo la gara di Livorno non ci sarà tempo per rifiatare visto che poi giovedì 6 aprile alle 15 a Piancastagnaio arriverà il Montespaccato per il turno pre pasquale. Dieci giorni più tardi il big match ad Arezzo in casa della capolista, al momento a +7. La speranza dei bianconeri sarebbe quella di arrivare allo scontro diretto avendo rosicchiato qualche punto per giocarsi le proprie carte al massimo. La Lega di serie D nel frattempo a comunicato le date della post season. I playoff ci saranno dal 14 maggio, con le semifinali, mentre le finali sono previste per il 21 maggio. Nell’ipotesi di una o più gare di spareggio il calendario slitterà di sette giorni, ovvero con il 14 maggio le eventuali gare di spareggio, poi le semifinali (21) e le finali (28 maggio). Stesse date anche per i playout.