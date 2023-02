La Pianese perde la testa in trasferta Terranuova Traiana detta la sua legge

TERRANUOVA (4-4-2) Antonielli; Farini, Bega, Petrioli, Maloku; Gautieri (15’pt Meucci), Cioce, Massai, Benucci (27’st Ceppodomo); Lautaro Schinnea (18’st Vezzi), Sacconi (36’st Neri). All: Calori

PIANESE (3-4-3) Ricco; Morelli, Simeoni, Kondaj; Grifoni (26’st Guadalupo), Irace (5’st Barbetta), Marino, Pandimiglio (1’st Gagliardi); Ledonne (18’st Menga), Kouko, Mugelli (1’st Rinaldini). Allenatore Bonuccelli.

Arbitro: Maccorin di Pordenone (Cerrato-Callovi).

Reti: 27’pt Massai, 37’pt Sacconi.

Note: Ammoniti: Morelli, Marino, Sacconi, Nega. Recuperi: 3 e 5.

TERRANUOVA BRACCIOLINI – A Terranuova Bracciolini la Pianese (priva di Modic, Lopez Petruzzi, Pecchia e Lepri e con Gagliardi, Rinaldini e Polidori decisamente non al top) perde la gara e un primato che durava dall’undicesima giornata. L’Arezzo infatti, vincitore a Serravezza, supera i bianconeri e si porta a +2 in classifica. Ieri nel Valdarno la formazione di Bonuccelli ha avuto la palla per passare in avvio con Mugelli, che però non è rapido e preciso a sfruttare una disattenzione della difesa aretina, graziando il portiere di casa Antonielli. Il diagonale di Ledonne poco dopo trova attento l’estremo difensore della formazione di Terranuova, palla in corner. I biancorossi passano con l’inserimento di Massai che fa secco Ricco, 1-0 Terranuova. Scossa dall’essere sotto al primo tiro in porta degli avversari la Pianese crolla poco dopo. Il capitano di casa Sacconi piazza con un bel destro a giro alle spalle del numero 1 amiatino: è il raddoppio, 2-0. Ricco si oppone a Meucci al 39’ tenendo vivi i suoi. Nel finale di tempo Grifoni (super parata di Antonielli) e Kouko ci provano ma senza successo. Nel secondo tempo Bonuccelli si gioca le poche carte a disposizione inserendo sia Gagliardi che Rinaldini (foto). Kouko va vicinissimo al gol della speranza (7’), sfera out di un soffio. Bianconeri tutti protesi in avanti aprono il fianco ai contropiedi del Terranuova, pericoloso con Sacconi al quarto d’ora. I minuti passano e nonostante la buona volontà la Pianese non riesce a farsi pericolosa con continuità.

Guido De Leo