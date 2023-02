La Pianese pensa all’ostico impegno a casa Seravezza

Dopo il successo contro la Flaminia la Pianese si prepara per la trasferta in casa del Serravezza Pozzi di domani alle 14,30. La formazione della provincia di Lucca sta disputando una ottima stagione come dimostra l’ottavo posto momentaneo in classifica frutto di otto vittorie, sette pareggi e nove ko e in più il Serravezza avrà il coltello tra i denti per riscattare immediatamente lo stop di domenica scorsa a Ostia (2-0 per i romani) per cui sarà un avversario ancora più temibile. Mister Vitaliano Bonucelli conta di recuperare anche Lepri, unico assente per infortunio nel successo di sei giorni fa contro la squadra di Nofri Onofri, mentre confermerà quasi sicuramente gran parte della formazione che ha battuto i laziali ad eccezione di Modic, che probabilmente lascerà la maglia da titolare in mediana a Marino, assente nell’ultimo turno per squalifica. Rinaldini e Kouko saranno la coppia offensiva con Menga o Ledonne come under alle loro spalle. Oggi intanto due degli ultimi avversari dei bianconeri, la Flaminia Civita Castellana e il Follonica Gavorrano si affrontano in provincia di Viterbo alle 14,30 per l’anticipo della 25esima giornata del girone E di serie D. Tutto il resto della giornata è in programma domani.

Guido De Leo