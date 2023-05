La Pianese ora si gode il secondo posto Bonuccelli: "Agli spareggi per vincere"

Con la vittoria sul Tau, la Pianese si è confermata la seconda forza del girone, dietro alla corazzata Arezzo partita per raggiungere la C. La soddisfazione, in casa bianconera è tanta, in attesa degli spareggi. "Sono contento – ha affermato il presidente Maurizio Sani (foto) –, lo scorso agosto, quando parlavo di obiettivo play off, l’ho azzardata, considerando che la rosa era da costruire. Nell’attuale squadra, ben guidata da mister Bonuccelli, ci sono appena 3-4 ragazzi dell’anno passato. La mia soddisfazione più grande veder giocare anche dei 2005". "Ora c’è da lavorare per il futuro – ha aggiunto –: il tecnico, mi ha detto, vorrebbe avvicinarsi a casa e lui è di Viareggio… Del resto, lo ripeto, siamo un piccolo paese". Lui, il tecnico delle zebrette, è invece ancora concentrato sul campo. "Siamo attesi da altre due partite che vogliamo vincere – ha affermato Bonuccelli –: abbiamo un debito con noi stessi, con la società, con tutti. I ragazzi sono stati bravissimi a conquistare il secondo posto, adesso dobbiamo terminare al meglio". "Per prima cosa dobbiamo ricaricare un po’ le batterie – ha proseguito il mister –: dopo la sconfitta con l’Arezzo, l’adrenalina è un po’ calata, perché la posta in palio non era più importantissima. Speriamo di recuperare qualche giocatore infortunato. I play off vogliamo vincerli e da oggi riprenderemo a lavorare: affrontare il Livorno è gratificante".