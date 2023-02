Dopo due pareggi casalinghi consecutivi la Pianese domenica a Terranuova Bracciolini vuole tornare al successo e respingere gli attacchi dell’Arezzo, seconda della classe a solo un punto dai bianconeri. Per farlo mister Bonuccelli spera di avere a disposizione l’attaccante Rinaldini, che ha saltato le sfide contro Sangiovannese, Follonica Gavorrano e Orvietana per il problema muscolare accusato nel primo tempo del derby perso a Poggibonsi. Non dovesse recuperare il numero 10, spazio ancora a Mugelli come spalla dell’ivoriano Kouko in attacco. Anche capitan Gagliardi, dopo due gare in panchina, spera di tornare a disposizione. L’impegno in casa dei neopromossi aretini non è da prendere sottogamba visto che lo stesso Arezzo meno di due settimane fa ha perso proprio in casa del Terranuova Traiana quando il team di casa si trovava all’ultimo posto della classifica, adesso occupato dal Montespaccato. Poi per i biancorossi è arrivato anche il successo esterno in casa dell’Ostia Mare, motivo in più per la Pianese per preparare al meglio la gara di domenica alle 14,30.