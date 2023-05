La Pianese conclude con un successo Rinaldini e Irace fanno piangere il Tau

PIANESE

2

TAU ALTOPASCIO

1

PIANESE: Balli, Barbetta, Kondaj (16’st Alabay), Irace, Lopez Petruzzi, Polidori (33’st Pinto), Lepri, Modic, Mugelli (28’st Bartolaccini), Rinaldini, (16’st Simeoni) Ledonne.

Panchina: Ricco, Morelli, Gagliardi, Grifoni, Pecchia. Allenatore Bonuccelli.

TAU ALTOPASCIO: Filippis (33’st Donati), Zini, Cesaretti, Innocenti, Vannucci, Carcani (11’st Capparella), Manetti (11’st Perillo), Meucci, Vellutini, Diop (26’st Villanova), Gurini (18’st Borgia).

Panchina: Quilici, Mancini, Antoni, Alessio. Allenatore Favarin.

Arbitro Traini di San Benedetto del Tronto (Lombardi - Monaco).

Reti: 19’pt Rinaldini, 13’st Irace, 47’st Borgia.

Note – Ammonizioni: Lepri e Zini. Recuperi: 2’ e 2’.

PIANCASTAGNAIO – La Pianese chiude la sua ottima regular season con una vittoria che blinda il secondo posto e la sicurezza di avere entrambe le eventuali partite dei play-off sempre in casa. Al Comunale è il Tau Altopascio a cedere di fronte ad una Pianese con qualche volto nuovo e ormai concentrata sugli spareggi.

Dopo un buon avvio del lucchesi i bianconeri si fanno pericolosi con un’azione personale di Rinaldini al 5’ in progressione si libera di due avversari e calcia ma Filippis blocca in due tempi. Poi punizione di Diop dal limite dell’area all’8’ sulla quale Balli si distende e devia in angolo. Passa in vantaggio (19’) la Pianese con una triangolazione perfetta che porta il solito Rinaldini al limite dell’area destra: il suo tiro a giro si infila all’incrocio. Al 30’ nuova occasione per la Pianese con Kondaj: botta potente che Filippis non trattiene, arriva Mugelli ma calcia fuori.

Nel secondo tempo subito Rinaldini (nella foto) ci prova da trenta metri ma Filippis devia e la sfera colpisce il palo. Dieci minuti dopo raddoppia la Pianese con Irace che finalizza con un bel tiro un’azione partita dall’out di destra. La reazione degli ospiti non tarda: al 21’ Balli si esalta su un tiro di Diop da pochi passi.

Alla mezzora Cesaretti dal limite dell’area tira a giro e la palla sfiora la rete esterna dando l’impressione del gol. Il Tau dimezza lo svantaggio solamente nel recupero con Borgia con un tiro potente da dentro l’area sul quale Balli non può nulla. Non c’è più tempo, vince la Pianese che si prepara ai play-off nel migliore dei modi dopo una stagione che si può definire senza dubbio molto positiva.