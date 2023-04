La Pianese affronta al ‘Lotti’ il Grosseto Mister Bonuccelli carica i bianconeri "C’è un secondo posto da difendere"

Torna in campo oggi alla 15 sul neutro di Poggibonsi contro il Grosseto la Pianese, reduce da due ko di fila. L’ultimo, quello casalingo contro l’Ostiamare, ha ridotto il margine di vantaggio dei bianconeri sul terzo posto per cui oggi al ‘Lotti’, dove in campionato contro i giallorossi gli amiatini conobbero una sconfitta pesante, vorranno tentare il pronto riscatto.

"Affrontiamo una squadra che ha bisogno di punti per evitare i play out – le parole di mister Vitaliano Bonuccelli (nella foto) alla vigilia del match - ma anche noi dobbiamo mantenere la seconda posizione in classifica per completare la positiva stagione". L’amaro in bocca per l’ultima sconfitta e in generale per una stagione che ad un certo punto sembrava avere prospettive clamorose non deve far dimenticare l‘ottimo campionato giocato da Gagliardi e compagni. "Vogliamo riscattare la brutta prestazione casalinga di domenica scorsa contro l’Ostiamare durante la quale non siamo mai stati in partita e abbiamo preso due reti su calcio d’angolo. Purtroppo – conclude Bonuccelli – dovremo fare a meno ancora del nostro centravanti, Kouko e dell’esterno Grifoni ma rientra dalla squalifica Rinaldini e possiamo contare sul rientrante difensore Polidori".

Questo l’elenco dei convocati. Portieri: Balli e Ricco; difensori: Barbetta, Gagliardi, Lopez Petruzzi, Morelli, Pandimiglio, Pinto e Polidori; centrocampisti: Alabay, Irace, Kondaj, Modic e Simeoni; attaccanti: Bartolaccini, Guadalupo, Ledonne, Lepri, Menga, Mugelli e Rinaldini. Nell’elenco dei convocati non c’è neanche il mediano Marino, anche se sia Simeoni che Modic danno ampie garanzie. L’incontro sarà diretto dal Ferdinando Emanuel Toro di Catania, coadiuvato da Carlo Farina di Brescia e Manuel Cavalli di Bergamo. Dopo la gara odierna la Pianese chiuderà la stagione domenica prossima in casa contro il Tau Altopascio. Poi spazio ai playoff del girone E di serie D che inizieranno la domenica successiva, 14 maggio con il primo turno. Se la Pianese giungerà seconda se la vedrà con la quinta in una gara secca col vantaggio di avere due risultati su tre a disposizione. Sette giorni dopo la finale, contro la vincente della sfida tra la terza e la quarta.

Guido De Leo