Particolarmente soddisfatto il tecnico degli azzurri Alessandro Dal Canto. "Se è stata la nostra migliore partita non lo so – ha affermato –, di sicuro ho visto una buona Carrarese. Siamo partiti bene e la partita si è messa subito sul giusto binario. In cinque minuti abbiamo creato tre palle gol e siamo passati in vantaggio. Nella fase centrale c’è stato più equilibrio, a inizio ripresa si è visto il Siena, ma la seconda rete e la terza hanno chiuso il match. Alla vigilia avevo detto che per portare a casa il risultato avremmo dovuto centrare una prestazione sopra le righe, soprattutto dietro, perché davanti il Siena ha ottimi giocatori. Sono contento".

E infine: "Se non avessi una squadra forte non saremmo quarti in classifica – ha chiuso Dal Canto –, ma non dobbiamo guardare più in là del nostro naso, non dobbiamo vivere con l’assillo del quarto posto. Ora ci aspetta la delicata sfida con l’Ancona".