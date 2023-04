La Parmolaia Maginot va a caccia di punti fondamentali L’Advinser Asciano di Totaro vuole concludere bene

Il penultimo turno di stagione regolare di serie D regionale mette in palio punti preziosi in chiave salvezza. Con alcuni verdetti già ufficiali sia in testa (Sansepolcro promossa in C) sia in coda (Reggello e Scandicci retrocesse), resta soprattutto da conoscere la terza squadra che dovrà abbandonare il campionato di D. In corsa per la salvezza restano 3 squadre: Sestese, Terranuova e Parmolaia Maginot. La formazione senese ha perso il recupero di mercoledì scorso a Firenze contro l’Affrico e si trova a pari punti a quota 16 con le altre due contendenti. Per i ragazzi di Ceccarelli probabilmente di deciderà tutto nell’ultima gara contro Terranuova, ma anche la partita di domani a Poggibonsi potrebbe essere veramente fondamentale. Un derby che quindi vale moltissimo per i senesi e molto meno per i giallorossi di Pacini, già certi di non poter raggiungere i play-off. Palla a due al Bernino domani pomeriggio alle 18.30. Chi invece ha raggiunto l’obiettivo e può prepararsi serenamente ai playoff è il Valdelsa di coach Frati. Blindata la seconda posizione grazie al successo della settimana scorsa contro il Cus Firenze, i biancorossi domani pomeriggio alle 18 ricevono la visita del Calenzano. Il mirino a questo punto è puntato dritto sulla post season e nelle ultime due gare la squadra ha la possibilità di preparare al meglio la fase decisiva della propria stagione. Chi sta chiudendo in bellezza è la Advinser Asciano di coach Totaro (nella foto). Il giovanissimo allenatore senese, succeduto a Lasi dopo il passaggio alla Virtus, sta facendo veramente bene portando la squadra nelle posizioni alte della classifica. Purtroppo il team delle crete non ha più possibilità di raggiungere i playoff, ma il finale di stagione è certamente un bel biglietto da visita anche in ottica futura. La squadra ascianese oggi pomeriggio alle 18.30 parteciperà alla festa della neo promossa Sansepolcro cercando di rompere le uova nel paniere alla forte compagine aretina.