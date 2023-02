La ‘Paolo Nesi Group’ Poggibonsi Basket vola in classifica in serie D grazie al sesto successo consecutivo. Stavolta a cadere al Bernino è stato il Basket Sestese, sconfitto col punteggio finale di 73-60. "La squadra ha alcuni momenti in cui si lascia andare e questo non va assolutamente bene – ha detto coach Mario Pacini ammonendo i suoi contro i cali di tensione -. Noi non ci possiamo permettere di sbagliare, bisogna essere sempre sul pezzo, concentrati, partendo dalla nostra solida difesa. Comunque questa per noi è la sesta vittoria consecutiva, segno che il gruppo sta lavorando molto bene". Sabato big match (alle 18,30) in casa della capolista Duke Sansepolcro, al momento a più sei sui giallorossi quarti in classifica.

"Andremo in casa della capolista e dovremo scendere in campo con la faccia tosta, con la cattiveria giusta, consapevoli che se siamo squadra, possiamo giocarcela con chiunque". Fa eco al coach il giocatore Rumachella, autore di 17 punti contro Sestese. "Era una partita importante visto che all’andata avevamo perso di quindici punti. Sabato andiamo in casa di Sansepolcro con sei vittorie consecutive e questo ci deve solo che dare fiducia e tanta consapevolezza".