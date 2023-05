La Mens Sana va all’assalto di Prato. Palla a due alle 18

Inizia oggi a Prato l’avventura nei play-off della Mens Sana. Alle 18 nella palestra Toscanini, parquet casalingo della Pallacanestro Prato 2000, i biancoverdi infatti giocheranno Gara 1 della semifinale. Un match che sarà purtroppo privo di tifosi biancoverdi visto l’esiguo, eufemisticamente, numero di tagliandi concessi alla società (appena 10) e che, in accordo con l’associazione ‘Io Tifo Mens Sana’, sono stati messi a disposizione dei familiari dei giocatori. Per gara2, giovedì 4 maggio alle 21,15 ‘Io Tifo Mens Sana’ organizzerà, per ovviare a questo inconveniente, un maxi schermo al bar del Dodecaedro. Tornando alla gara odierna, out il lungodegente Lazzeri mentre Menconi dovrebbe recuperare ed essere regolarmente a disposizione di coach Binella. Nonostante sulla carta sia una serie con un grande favorito, ovvero Prato, Pannini e compagni cercheranno nei prossimi 80 minuti di portare a casa almeno un successo per poi giocarsi nel proprie carte sul parquet amico domenica alle 18 ed eventualmente mercoledì 10 maggio alle 21. La quinta ed ultima gara invece prevista, in caso di 2-2 dopo le prime quattro, per domenica 14 maggio di nuovo a Prato (nel consueto orario domenicale delle 18). Restando nella stessa parte del tabellone della Mens Sana si è giocata sabato sera la prima sfida tra Arezzo e Lucca, rispettivamente giunte settima e decima i regular season. A prevalere sono stati i padroni di casa, che hanno anche cullato fino all’ultima giornata il sogno della promozione diretta, ma c’è voluto un tempo supplementare per avere la meglio degli orgogliosi lucchesi, che si sono alla fine arresi 92-83. Con la Sba Arezzo sull’1-0 nella serie mercoledì alle 21 si replica con Gara 2, sempre sullo stesso parquet.

Guido De Leo