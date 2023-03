La Mens Sana sogna la grande impresa Stasera a Cecina serve quasi un miracolo Binella: "Gara difficile, ma siamo in fiducia"

Mens Sana, vietato fermarsi adesso. Neppure il tempo di smaltire l’euforia per la bella e importante vittoria contro Quarrata che per i biancoverdi arriva subito una trasferta decisamente ostica, sul campo di una delle capolista (insieme a Prato e Castelfiorentino) nonché squadra indicata da tutti gli addetti ai lavori come grande favorita per la vittoria del campionato a inizio stagione. "Una partita molto difficile, contro un avversario di grandissimo valore", così coach Pierfrancesco Binella (nella foto) ha presentato la sfida che attende la sua Mens Sana sul parquet di Cecina, palla a due alle 21.15, Fabiani di Livorno e Parigi di Firenze gli arbitri designati per l’incontro.

"Cecina è una squadra costruita per giocare questo campionato con grandissima ambizione e il suo percorso stagionale lo sta dimostrando e legittimando – ha aggiunto il tecnico mensanino -. Per noi, tecnicamente e tatticamente, è un avversario insormontabile ma la fiducia di questo periodo e quello che è successo in settimana, nonostante si giochi la terza partita in sei giorni, ci deve dare grande slancio oltre che voglia di misurarsi contro la loro grande qualità". Tutto questo nonostante gli infortunati che riempiono l’infermeria mensanina: a Cecina saranno ancora assenti Pannini, Empilo e Lazzeri, mentre Benincasa è a disposizione ma, come visto anche contro Quarrata, non può essere ancora al 100% della forma.

Rotazioni accorciate quindi in casa Mens Sana ma "il morale è altissimo", ha detto ancora coach Binella riferendosi alle due vittorie consecutive con Don Bosco e Quarrata. "Lo abbiamo percepito dall’ambiente intorno a noi – ha aggiunto -. È stato bello festeggiare insieme ai nostri tifosi, si tratta di un’idea molto importante di partecipazione a questo campionato. Perché le emozioni scaturite dalla vittoria con Quarrata ci danno slancio e ci fanno approcciare a questo periodo in modo decisamente positivo. Oltre Cecina – conclude il coach biancoverde – ci aspettano partite importanti e decisive per cercare di rimanere agganciati alle posizioni playoff. I ragazzi hanno sempre lavorato con grande applicazione e serietà, il riscontro di queste ultime due vittorie ci dà grande supporto in tal senso". AF